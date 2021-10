Atletica | la mental coach di Marcell Jacobs rivela | “Non voleva correre la finale olimpica dei 100 metri”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Non è un mistero che tanti degli atleti di alto livello ormai siano seguiti da uno staff adeguato sia per la preparazione fisica che per quellae. Le pressioni sono importanti, specie quando ci sono grandi traguardi da raggiungere. E’ stato il caso delladei 100alle Olimpiadi di Tokyo conprotagonista. Il 27enne nativo di El Paso, centrato l’obiettivo dell’atto conclusivo (primo azzurro a realizzare una cosa del genere in questa specialità), ha vissuto una vigilia molto particolare prima della gara che poi gli ha regalato un incredibile oro a Cinque Cerchi. Are ciò è stata ladell’azzurro Nicoletta Romanazzi – spesso menzionata daper l’importanza che ha avuto nei suoi ...

Advertising

el_Diez79 : RT @Eurosport_IT: Allora dobbiamo ringraziare anche te, Nicoletta ?? ?? - _Sport_Calcio_ : Allora dobbiamo ringraziare anche te, Nicoletta ?? ?? - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Allora dobbiamo ringraziare anche te, Nicoletta ?? ?? - Eurosport_IT : Allora dobbiamo ringraziare anche te, Nicoletta ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica mental

Eurosport IT

... come mi sono detto con la miacoach, con lei c'è sempre una telefonata prima di ogni gara, ... Dopo aver invitato, di nuovo, i genitori a portare i figli a fare'perché è una scuola di ...... ultime in ordine temporale quelle realizzate in Giappone dall'azzurra. Il direttore di ... la manager Solidea Vitali , ilcoach Gabriele Bani , la dott.ssa Romina Leombruni e l'atleta ...Non è un mistero che tanti degli atleti di alto livello ormai siano seguiti da uno staff adeguato sia per la preparazione fisica che per quella mentale. Le pressioni sono importanti, specie quando ci ...Il giornalista Rai, voce delle Olimpiadi: «Desalu sorprendente, Tamberi lo volevo inviato a Rio. I diritti sportivi sono troppo onerosi: consentirei a chiunque di trasmettere» ...