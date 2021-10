Ambra Angiolini: “Esiste il giorno zero. Non si vince, non si perde: si riparte” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Esiste per tutti il giorno zero“, quello in cui si ricomincia da capo. Risponde così, Ambra Angiolini, al servizio di Striscia la Notizia che le ha consegnato un tapiro per l’abbandono del compagno, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Dopo rumours e chiacchiere che per giorni si sono susseguite sui social e in tv, Ambra ha deciso di commentare la sua recente rottura e tutta la situazione che le fa da cornice. L’ha fatto con eleganza, al suo programma radiofonico Le mattine che co-conduce su Radio Capital con Selvaggia Lucarelli e Daria Bignardi. Vi raccomandiamo... Tapiro ad Ambra Angiolini, lo sfogo della figlia: "Il dolore altrui non mi diverte" Il tapiro di ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 15 ottobre 2021) “per tutti il“, quello in cui si ricomincia da capo. Risponde così,, al servizio di Striscia la Notizia che le ha consegnato un tapiro per l’abbandono del compagno, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Dopo rumours e chiacchiere che per giorni si sono susseguite sui social e in tv,ha deciso di commentare la sua recente rottura e tutta la situazione che le fa da cornice. L’ha fatto con eleganza, al suo programma radiofonico Le mattine che co-conduce su Radio Capital con Selvaggia Lucarelli e Daria Bignardi. Vi raccomandiamo... Tapiro ad, lo sfogo della figlia: "Il dolore altrui non mi diverte" Il tapiro di ...

