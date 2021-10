Ambra Angiolini dopo la fine con Allegri e le polemiche prende la parola e mette un punto: cosa ha detto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Che Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri non stiano più insieme ormai lo sanno veramente tutti, questo anche per quel Tapiro d’oro consegnato all’attrice che ha scatenato lo sconcerto, giustamente, del pubblico ma anche di molte colleghe della Angiolini. dopo il duro sfogo della figlia Jolanda Renga, arriva anche la risposta della diretta interessata. La fine e il nuovo inizio di Ambra Angiolini Ha preso la parola lei, e lo ha fatto con la sua solita classe. La Angiolini ha detto la sua durante il programma radiofonico Le mattine di Radio Capital: “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Chee Massimilianonon stiano più insieme ormai lo sanno veramente tutti, questo anche per quel Tapiro d’oro consegnato all’attrice che ha scatenato lo sconcerto, giustamente, del pubblico ma anche di molte colleghe dellail duro sfogo della figlia Jolanda Renga, arriva anche la risposta della diretta interessata. Lae il nuovo inizio diHa preso lalei, e lo ha fatto con la sua solita classe. Lahala sua durante il programma radiofonico Le mattine di Radio Capital: “Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ...

Advertising

fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - AlessiaMorani : Qualcuno poi mi spiegherà perché è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia… - rtl1025 : ?? #Tapiro ad #Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con #Allegri. La scena è andata in onda ieri sera a… - L_amantide : RT @TristeMietitore: 2021: Ambra Angiolini viene tradita dal compagno e #Striscialanotizia pensa sia divertente e logico consegnarle un Tap… - AnnaParrilla99 : RT @darveyfeels_: Pensa essere talmente c3sso da tradire una dea come Ambra Angiolini ed essere un programma di m3rda da consegnarle un tap… -