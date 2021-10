Alitalia, a bordo dell’ultimo volo della compagnia. Il saluto commosso del comandante: “Dirle addio è un onere enorme, ma anche un onore” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Questo non è un volo come gli altri, è l’ultimo volo di Alitalia. Dirle addio stasera è un onere enorme, ma anche un onore e un privilegio”. Un messaggio commosso da parte del comandante Andrea Gioia ha salutato i passeggeri a bordo dell’ultimo volo Alitalia, decollato da Cagliari e atterrato a Fiumicino. Con il volo Az1586 si è chiusa “la grande epopea aviatoria italiana”, dopo 75 anni di attività. “Ho iniziato a 23 anni e sono diventato comandante a 33 anni. Godetevi questo volo storico”, ha annunciato il comandante che ha poi salutato uno a uno i passeggeri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Questo non è uncome gli altri, è l’ultimodistasera è un, maune un privilegio”. Un messaggioda parte delAndrea Gioia ha salutato i passeggeri a, decollato da Cagliari e atterrato a Fiumicino. Con ilAz1586 si è chiusa “la grande epopea aviatoria italiana”, dopo 75 anni di attività. “Ho iniziato a 23 anni e sono diventatoa 33 anni. Godetevi questostorico”, ha annunciato ilche ha poi salutato uno a uno i passeggeri ...

Advertising

Corriere : Alitalia chiude, oggi l’ultimo volo: ore 22 partenza da Cagliari (per Roma), 177 persone a bordo - Agenzia_Ansa : È atterrato alle 7.35 il primo volo Ita AZ 1637 Milano Linate-Bari. Sulla pista dell'aeroporto di Bari Palese il ba… - MonicaCirinna : Sono ora a Fiumicino in aeroporto. È atterrato l’ultimo volo #Alitalia a bordo di esita a spengere i motori. Dopo q… - angheluruju11 : RT @Corriere: Alitalia chiude, oggi l’ultimo volo: ore 22 partenza da Cagliari (per Roma), 177 persone a bordo - ilfattovideo : Alitalia, a bordo dell’ultimo volo della compagnia. Il saluto commosso del comandante: “Dirle addio è un onere enor… -