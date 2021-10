Al Circolo Posillipo concluso il progetto Scuola Viva, Parisio: “Iniziative in linea con mission sportiva” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPosillipo (Na ) – Entusiasmo, partecipazione, coinvolgimento sociale e sportivo: obiettivi centrati per il progetto Scuola Viva, promosso dalla Regione Campania cui ha aderito anche il Circolo Nautico Posillipo, che, assieme all’ASD Future Boys di Casamarciano, da luglio ad ottobre, ha ospitato circa 200 ragazzi e ragazze di diversi istituti scolastici superiori campani, che hanno praticato sport. Un’iniziativa volta ad avvicinare i più giovani sia alla disciplina sportiva (in particolare nuoto, canottaggio e vela), sia, soprattutto, ai valori dello sport permettendo loro di sperimentare il mare in un’ottica completamente nuova e magari appassionarli al punto da continuare nella pratica. Tra lezioni teoriche e soprattutto pratiche, gli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Na ) – Entusiasmo, partecipazione, coinvolgimento sociale e sportivo: obiettivi centrati per il, promosso dalla Regione Campania cui ha aderito anche ilNautico, che, assieme all’ASD Future Boys di Casamarciano, da luglio ad ottobre, ha ospitato circa 200 ragazzi e ragazze di diversi istituti scolastici superiori campani, che hanno praticato sport. Un’iniziativa volta ad avvicinare i più giovani sia alla disciplina(in particolare nuoto, canottaggio e vela), sia, soprattutto, ai valori dello sport permettendo loro di sperimentare il mare in un’ottica completamente nuova e magari appassionarli al punto da continuare nella pratica. Tra lezioni teoriche e soprattutto pratiche, gli ...

