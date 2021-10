Volotea: in vendita da oggi biglietti per i voli agevolati verso la Sardegna (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono in vendita dalle 13 di oggi i biglietti aerei di Volotea relativi ai collegamenti in continuità territoriale dai tre scali della Sardegna - Alghero, Cagliari e Olbia - con gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate. La compagnia low cost spagnola si è aggiudicata ieri il bando per i voli a prezzo agevolato con l'isola. I ticket possono essere acquistati online sul sito della compagnia, ma anche nelle biglietterie o tramite le agenzie di viaggio. I prezzi previsti per gli oneri di servizio pubblico e riservati ai residenti sono 39 euro (tasse escluse) per i voli sulla Capitale e 47 (sempre tasse escluse) per il capoluogo lombardo. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono indalle 13 diaerei direlativi ai collegamenti in continuità territoriale dai tre scali della- Alghero, Cagliari e Olbia - con gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate. La compagnia low cost spagnola si è aggiudicata ieri il bando per ia prezzo agevolato con l'isola. I ticket possono essere acquistati online sul sito della compagnia, ma anche nelle biglietterie o tramite le agenzie di viaggio. I prezzi previsti per gli oneri di servizio pubblico e riservati ai residenti sono 39 euro (tasse escluse) per isulla Capitale e 47 (sempre tasse escluse) per il capoluogo lombardo.

Advertising

MarinoBruschini : RT @TgrRai: Ultimo volo oggi da Cagliari per #Alitalia, cominciata la vendita dei biglietti per la spagnola @volotea che si è aggiudicata l… - kiara86769608 : RT @SardiniaPost: ?? ? Purtroppo però appena messi in vendita i biglietti sono apparse evidenti le prime incongruenze. Per esempio, per un C… - sandra06464030 : RT @SardiniaPost: ?? ? Purtroppo però appena messi in vendita i biglietti sono apparse evidenti le prime incongruenze. Per esempio, per un C… - SardiniaPost : ?? ? Purtroppo però appena messi in vendita i biglietti sono apparse evidenti le prime incongruenze. Per esempio, pe… - notiziariofinan : Volotea ha confermato che da oggi sono in vendita i biglietti per volare in regime di continuità territoriale -