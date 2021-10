Venduto a 22 milioni di euro il Banksy semidistrutto: record per 'La bambina col palloncino' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un quadro semidistrutto Venduto a 22 milioni di euro? Può accadere quando l'artista è il misterioso Banksy uno dei maggiori esponenti della street art e noto amante delle provocazioni artistiche. È ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un quadroa 22di? Può accadere quando l'artista è il misteriosouno dei maggiori esponenti della street art e noto amante delle provocazioni artistiche. È ...

