Vaccinazione per il Papilloma virus: a chi e quando serve (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il vaccino che protegge nei confronti di un virus, il Papilloma virus o HPV, consente di prevenire diversi tumori. Ed è destinato agli adolescenti. Ogni anno nel nostro Paese quasi 6.500 casi di tumore sono riconducibili proprio all’HPV: 2.365 alla cervice uterina, 1.900 all’orofaringe, 1.200 alla vulva, 500 al pene, 300 all’ano e 200 alla vagina. Bastano queste cifre a segnalare l’importanza della protezione che può offrire un vaccino che è destinato ed offerto ai giovanissimi. “La prevalenza dell’infezione è più alta nelle donne fra i 20 e 24 anni – ricorda Adriana Bonifacino, Presidente IncontraDonna Onlus. Il cancro da HPV più conosciuto è quello della cervice uterina, il quinto tumore più frequente nelle under 50. Attraverso la Vaccinazione è possibile interrompere all’origine la catena che dall’infezione porta al ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il vaccino che protegge nei confronti di un, ilo HPV, consente di prevenire diversi tumori. Ed è destinato agli adolescenti. Ogni anno nel nostro Paese quasi 6.500 casi di tumore sono riconducibili proprio all’HPV: 2.365 alla cervice uterina, 1.900 all’orofaringe, 1.200 alla vulva, 500 al pene, 300 all’ano e 200 alla vagina. Bastano queste cifre a segnalare l’importanza della protezione che può offrire un vaccino che è destinato ed offerto ai giovanissimi. “La prevalenza dell’infezione è più alta nelle donne fra i 20 e 24 anni – ricorda Adriana Bonifacino, Presidente IncontraDonna Onlus. Il cancro da HPV più conosciuto è quello della cervice uterina, il quinto tumore più frequente nelle under 50. Attraverso laè possibile interrompere all’origine la catena che dall’infezione porta al ...

