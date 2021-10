Uomo investito dal treno della metro Linea 1 di Napoli: fermata la circolazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ferma su tutta la tratta la metropolitana Linea 1 di Napoli, per un incidente avvenuto all’altezza della Stazione Quattro Giornate al Vomero. Una persona sarebbe stata investita dal treno in arrivo nella stazione, dopo essere caduta sui binari. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni, l’Uomo si sarebbe lanciato sui binari, mentre il treno si stava avvicinando come secondo la prassi alla banchina. La circolazione della metropolitana dalle ore 16 è ferma su tutta la tratta, per consentire i soccorsi alla persona, che sarebbe ferita, ma sembrerebbe non in maniera grave. Al momento non è chiaro se si tratta di un incidente o un tentativo di suicidio. Sul posto in arrivo i mezzi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ferma su tutta la tratta lapolitana1 di, per un incidente avvenuto all’altezzaStazione Quattro Giornate al Vomero. Una persona sarebbe stata investita dalin arrivo nella stazione, dopo essere caduta sui binari. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, ma secondo le prime ricostruzioni, l’si sarebbe lanciato sui binari, mentre ilsi stava avvicinando come secondo la prassi alla banchina. Lapolitana dalle ore 16 è ferma su tutta la tratta, per consentire i soccorsi alla persona, che sarebbe ferita, ma sembrerebbe non in maniera grave. Al momento non è chiaro se si tratta di un incidente o un tentativo di suicidio. Sul posto in arrivo i mezzi ...

