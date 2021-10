Uomini e Donne, scatta il bacio tra Andrea Nicole e un corteggiatore [FOTO] (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cala l’imbarazzo in studio dopo le immagini dell’ultima esterna tra la tronista e Ciprian Aftim. Tra i due sarebbe scattata la scintilla che li ha spinti ad avere per la prima volta un approccio fisico. “È stato un bacio dolce”, commenta Ciprian, che tuttavia avrebbe voluto che Andrea Nicole si lasciasse andare di più. #FOTO A FINE ARTICOLO “Era la prima volta”, si giustifica lei imbarazzata. I dubbi di Gianni Sperti: “Perché a telecamere spente?”.Andrea Nicole e Ciprian Aftim si sono scambiati il primo bacio a Uomini e Donne. Come già rivelato dalle anticipazioni di qualche settimana prima, il bacio è avvenuto durante un'esterna, ma a telecamere spente. Dopo un incontro andato particolarmente ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cala l’imbarazzo in studio dopo le immagini dell’ultima esterna tra la tronista e Ciprian Aftim. Tra i due sarebbeta la scintilla che li ha spinti ad avere per la prima volta un approccio fisico. “È stato undolce”, commenta Ciprian, che tuttavia avrebbe voluto chesi lasciasse andare di più. #A FINE ARTICOLO “Era la prima volta”, si giustifica lei imbarazzata. I dubbi di Gianni Sperti: “Perché a telecamere spente?”.e Ciprian Aftim si sono scambiati il primo. Come già rivelato dalle anticipazioni di qualche settimana prima, ilè avvenuto durante un'esterna, ma a telecamere spente. Dopo un incontro andato particolarmente ...

