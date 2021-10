Un Posto al Sole, anticipazioni 15 ottobre: Roberto Ferri è in difficoltà (Di giovedì 14 ottobre 2021) anticipazioni Un Posto al Sole puntata 15 ottobre. Roberto Ferri si trova in estrema difficoltà: cosa gli sta succedendo? Roberto Ferri in difficoltà (via screenshot)La tensione in reparto tra Ornella ed il dottor Crovi mette Rossella in una posizione abbastanza complessa. La sua cotta per Riccardo farebbe pendere l’ago della bilancia in suo favore se non fosse che la ragazza nutre una stima infinita nei confronti della moglie di Raffaele. Il bacio tra il medico e l’apprendista rende le cose ancora più complesse: come si comporterà adesso la ragazza? Intanto, Niko è sempre più sotto pressione a causa del reiterarsi delle indagini sulla brutale aggressione ai danni di Susanna. I sospetti della Polizia ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 14 ottobre 2021)Unalpuntata 15si trova in estrema: cosa gli sta succedendo?in(via screenshot)La tensione in reparto tra Ornella ed il dottor Crovi mette Rossella in una posizione abbastanza complessa. La sua cotta per Riccardo farebbe pendere l’ago della bilancia in suo favore se non fosse che la ragazza nutre una stima infinita nei confronti della moglie di Raffaele. Il bacio tra il medico e l’apprendista rende le cose ancora più complesse: come si comporterà adesso la ragazza? Intanto, Niko è sempre più sotto pressione a causa del reiterarsi delle indagini sulla brutale aggressione ai danni di Susanna. I sospetti della Polizia ...

