TIM | Rossi | sostenibilità tema strategico | fissati obiettivi pluriennali misurabili

(Teleborsa) – "Un'impresa può occuparsi di sostenibilità in due modi: in maniera retorica, dando per assunto che ciò rappresenti un costo irrimediabile, oppure in maniera pratica, riconoscendo che lo sviluppo sostenibile possa rappresentare un vantaggio economico". Lo ha detto Salvatore Rossi, Presidente di TIM, nel corso dell'evento di chiusura del Festival dello Sviluppo sostenibile organizzato da Asvis sottolineando come considerando questo tema "strategico", l'azienda "è passata dalla retorica alla pratica, fissando obiettivi pluriennali misurabili". "TIM è tra le aziende italiane che consumano più energia nel Paese ed efficientare i consumi significa anche risparmiare", ha aggiunto Rossi.

