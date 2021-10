Tamponi, Draghi tratta con i sindacati? FdI: «Il governo non provi a scaricare i costi sulle imprese» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alla vigilia dell’entrata in vigore del Green pass obbligatorio il governo non riesce a mettere la parola fine sul dossier Tamponi. Tra critiche violente dei sindacati, proteste di piazza, imprenditori sul piede di guerra. In queste ore non è escluso un ‘cedimento’ del governo su un ulteriore calo dei prezzi dei Tamponi. Un tema al centro del contenzioso di questi giorni. Novità sui costi? Così lasciano intendere i leader sindacali al termine dell’incontro con Draghi Tamponi, incontro Draghi-sindacati “Draghi ci ha assicurato che il governo deciderà nelle prossime ore”. Parola di sì Luigi Sbarra, segretario della Cisl, uscendo da Palazzo Chigi. “Ne discuteranno domani in Cdm, ci ha ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alla vigilia dell’entrata in vigore del Green pass obbligatorio ilnon riesce a mettere la parola fine sul dossier. Tra critiche violente dei, proteste di piazza, imprenditori sul piede di guerra. In queste ore non è escluso un ‘cedimento’ delsu un ulteriore calo dei prezzi dei. Un tema al centro del contenzioso di questi giorni. Novità sui? Così lasciano intendere i leader sindacali al termine dell’incontro con, incontroci ha assicurato che ildeciderà nelle prossime ore”. Parola di sì Luigi Sbarra, segretario della Cisl, uscendo da Palazzo Chigi. “Ne discuteranno domani in Cdm, ci ha ...

