Stadio Maradona quasi al completo: i biglietti venduti per Napoli-Torino (Di giovedì 14 ottobre 2021) C'è grande attesa tra i tifosi del Napoli per il match di domenica pomeriggio (ore 18, ndr) che si disputerà allo Stadio Maradona contro il Torino di Ivan Juric. Napoli-Torino, i biglietti venduti FOTO: Imago - Napoli tifosi Stadio Maradona L'impianto, secondo la nuova normativa anti-Covid, sarà aperto al 75%, stabilendo una presenza totale di al massimo 41mila spettatori. Al momento, secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, risultano 35mila biglietti venduti. Sono dunque 6mila i tagliandi ancora disponibili dei supporters azzurri. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) C'è grande attesa tra i tifosi delper il match di domenica pomeriggio (ore 18, ndr) che si disputerà allocontro ildi Ivan Juric., iFOTO: Imago -tifosiL'impianto, secondo la nuova normativa anti-Covid, sarà aperto al 75%, stabilendo una presenza totale di al massimo 41mila spettatori. Al momento, secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, risultano 35mila. Sono dunque 6mila i tagliandi ancora disponibili dei supporters azzurri.

