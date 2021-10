Schwoch: 'Amo il Napoli e la città. Scudetto? Con Spalletti si può' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non ho mai nascosto l'amore per il Napoli e per la città , ovviamente commentando le partite bisogna essere imparziali e professionali ". Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex attaccante ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non ho mai nascosto l'amore per ile per la, ovviamente commentando le partite bisogna essere imparziali e professionali ". Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex attaccante ...

Advertising

sportli26181512 : #Schwoch: 'Amo il Napoli e la città. Scudetto? Con #Spalletti si può': '#Insigne? Non è che se uno è forte allora a… - MondoNapoli : Schwoch: 'Amo Napoli, che bello che sia in testa alla classifica, speriamo che però non soffra di vertigini...' -… -