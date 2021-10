Rischio caos a 24 ore dall'obbligo del Green pass per tutti i lavoratori, Draghi incontra i sindacati (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cresce la tensione, con i portuali, ma anche con gli autotrasportatori che minacciano di paralizzare il Paese. Questa mattina il presidente del Consiglio incontra i sindacati, anche se ufficialmente ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cresce la tensione, con i portuali, ma anche con gli autotrasportatori che minacciano di paralizzare il Paese. Questa mattina il presidente del Consiglio, anche se ufficialmente ...

sole24ore : Green pass a lavoro, tamponi insufficienti: rischio caos in farmacia dal 15 ottobre - ilfoglio_it : Il caos #greenpass travolge anche la polizia. 'C'è il rischio discriminazione anche per chi è vaccinato', dice il s… - Agenzia_Italia : #GreenPass, è caos tra porti e tir. Si rischia un 'venerdì nero' _ Incerto il negoziato con i portuali di Trieste e… - yattamau : RT @laperlaneranera: Ci saranno sorprese, perché non si fermerà solo il Porto di Trieste. Rischio caos a Gioia Tauro Sciopero Green Pass si… - arcoberici : RT @bisagnino: Caos Green Pass, sos Vigili del Fuoco: 'Così a rischio vite umane' -