“Ripartiamo oltre le fiamme”, dopo l’incendio in fabbrica avviata una raccolta fondi per aiutare Airola (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – “Con quel capannone che va in fiamme, vanno in fiamme anche i sogni e le speranze dei dipendenti di quelle aziende”. l’incendio che sta interessando un deposito della Sapa ad Airola preoccupa la popolazione caudina. Nonostante l’intervento di numerose squadre, provenienti anche dalle altre province della Campania, alcuni piccoli focolai sono ancora attivi nell’immenso hub di componentistiche in plastica per auto. Il fumo levatosi dall’immenso rogo è stato spinto dal vento verso il territorio casertano e napoletano, pertanto, la crisi è diventata di rilevanza regionale. Tante sono le iniziative che i cittadini e varie associazioni hanno intrapreso e tra queste anche una raccolta fondi per aiutare il Comune di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Con quel capannone che va in, vanno inanche i sogni e le speranze dei dipendenti di quelle aziende”.che sta interessando un deposito della Sapa adpreoccupa la popolazione caudina. Nonostante l’intervento di numerose squadre, provenienti anche dalle altre province della Campania, alcuni piccoli focolai sono ancora attivi nell’immenso hub di componentistiche in plastica per auto. Il fumo levatosi dall’immenso rogo è stato spinto dal vento verso il territorio casertano e napoletano, pertanto, la crisi è diventata di rilevanza regionale. Tante sono le iniziative che i cittadini e varie associazioni hanno intrapreso e tra queste anche unaperil Comune di ...

