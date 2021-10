Rifondazione Comunista non ha aderito alla manifestazione “no green pass” del 9 ottobre

Leggi su facta.news

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 122021 su Facebook è stato pubblicato un post contenente l’immagine di un corteo che sfila dietro la bandiera di “Roma”, sezione locale del partito guidato da Maurizio Acerbo. Tra i manifestanti compare anche uno striscione che recita: «No». Il post è accompagnato da un commento, scritto dall’autore, in cui si legge: «Devo dire che la sceneggiata di sabato vi è venuta proprio male. Farare 300 Mila persone per fascisti, é roba per idioti che guardano ancora i TG. Ma, ultimamente, tutto si ritorce contro di voi. Ecco i fascisti No. Siete ridicoli». Si tratta di un’immagine presentata senza il contesto necessariosua comprensione, che veicola una notizia ...