Real Sociedad vs Maiorca: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Real Sociedad cercherà di continuare il suo impressionante inizio della stagione della Liga 2021-22 quando sabato 16 ottobre accoglierà il Maiorca alla Reale Arena. La squadra di casa è attualmente terza nella massima serie spagnola, dopo aver raccolto 17 punti nelle prime otto partite, mentre il Maiorca è 12esimo, con 11 punti da mostrare nelle prime otto partite. Il calcio di inizio di Real Sociedad vs Maiorca è previsto alle 21. Prepartita Real Sociedad vs Maiorca: a che punto sono le due squadre? Real Sociedad La Real Sociedad ha vinto cinque, pareggiato due e perso una delle otto partite della Liga in questa stagione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Real Sociedad Diretta/ Lituania Svizzera (risultato finale 0 - 4): Gavranovic la chiude con il poker! ... Lecce e Novara però ormai diversi anni fa, all'inizio di una carriera che in seguito per Seferovic si è sviluppata fra Real Sociedad, Eintracht Francoforte e Benfica. Con la Svizzera ecco 82 ...

Milan, si avvicina la cessione di Castillejo: accordo verbale con il Getafe Il Milan vuole ricavare almeno 6/7 milioni di euro dalla sua cessione, ci sono stati dei contatti anche con la Real Sociedad e l'Elche. Ma è il Getafe la destinazione più probabile per lo spagnolo.

Derby basco il 31 ottobre, ma la Real Sociedad: per noi 2 giorni di riposo in meno… DerbyDerbyDerby UEFA Europa League: guida alla terza giornata Tanti gli spunti interessanti al giro di boa della fase a gironi. Torna la UEFA Europa League con le partite del giro di boa della fase a gironi. Tra gli spunti più interessanti, il ritorno a Roma di ...

Juventus, possibile interesse per il nazionale spagnolo Oyarzabal La punta del Real Sociedad è stato protagonista nella Nations League segnando in finale nonostante la sconfitta della Spagna contro la Francia ...

