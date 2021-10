Quanti sono in Italia i lavoratori non vaccinati (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Calano ulteriormente le prime dosi di vaccino (-23,2% in 7 giorni). sono 3,8 milioni i lavoratori non vaccinati e questo rischia di provocare il caos tamponi. È quanto emerge dal report della fondazione Gimbe, che ritiene "non sufficiente la spinta gentile del green pass" e invita ora "a considerare l'obbligo vaccinale". Oltre 175 mila tamponi rapidi al giorno e il crollo dei nuovi vaccinati - spiega Gimbe - indicano da settimane uno zoccolo duro di popolazione non intenzionata a vaccinarsi, tra cui 3,8 milioni di lavoratori. I modesti risultati ottenuti con la progressiva espansione del green pass e il rischio caos tamponi invitano a valutare l'introduzione dell'obbligo vaccinale. Rischio caos tamponi Con la progressiva estensione del green pass il numero dei tamponi antigenici rapidi è ... Leggi su agi (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - Calano ulteriormente le prime dosi di vaccino (-23,2% in 7 giorni).3,8 milioni inone questo rischia di provocare il caos tamponi. È quanto emerge dal report della fondazione Gimbe, che ritiene "non sufficiente la spinta gentile del green pass" e invita ora "a considerare l'obbligo vaccinale". Oltre 175 mila tamponi rapidi al giorno e il crollo dei nuovi- spiega Gimbe - indicano da settimane uno zoccolo duro di popolazione non intenzionata a vaccinarsi, tra cui 3,8 milioni di. I modesti risultati ottenuti con la progressiva espansione del green pass e il rischio caos tamponi invitano a valutare l'introduzione dell'obbligo vaccinale. Rischio caos tamponi Con la progressiva estensione del green pass il numero dei tamponi antigenici rapidi è ...

