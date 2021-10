Quagliariello: “C’è una sinistra che spesso usa le ideologie come una clava e disprezza le identità” (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA – “Le ideologie sono una cosa e si possono condannare, le identità sono un’altra cosa e vanno sempre rispettate. C’è invece una sinistra che spesso usa le ideologie come una clava e disprezza le identità fino a calpestarle. L’Italia ha bisogno oggi più che mai di unità e coesione, non di creare nuovi ghetti. Questi possono pure concedere vittorie effimere, ma alla lunga portano alla sconfitta”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, il senatore Gaetano Quagliariello (foto), esponente di ‘Cambiamo’. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA – “Lesono una cosa e si possono condannare, lesono un’altra cosa e vanno sempre rispettate. C’è invece unacheusa leunalefino a calpestarle. L’Italia ha bisogno oggi più che mai di unità e coesione, non di creare nuovi ghetti. Questi possono pure concedere vittorie effimere, ma alla lunga portano alla sconfitta”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, il senatore Gaetano(foto), esponente di ‘Cambiamo’. L'articolo L'Opinionista.

