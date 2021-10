PS5 verrà venduta direttamente sul sito di PlayStation a Natale ma solo negli USA (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ci sono buone notizie per i giocatori americani perché PlayStation ha dichiarato che nel periodo di Natale attraverso il suo sito ufficiale potrà essere acquistata la sua console, PlayStation 5. In tutto il mondo Sony fatica ancora a sostenere la domanda dei giocatori che fanno i salti mortali per cercare di ottenere una PS5. Anche se le cose stanno migliorando rispetto ai primi mesi del 2021, la carenza di chip continua. Ora però Sony, almeno negli USA, ha preso la decisione di vendere direttamente dal suo sito le console, una mossa forse anche fatta per contrastare il fenomeno dei bagarini, soprattutto nel periodo natalizio. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ci sono buone notizie per i giocatori americani perchéha dichiarato che nel periodo diattraverso il suoufficiale potrà essere acquistata la sua console,5. In tutto il mondo Sony fatica ancora a sostenere la domanda dei giocatori che fanno i salti mortali per cercare di ottenere una PS5. Anche se le cose stanno migliorando rispetto ai primi mesi del 2021, la carenza di chip continua. Ora però Sony, almenoUSA, ha preso la decisione di venderedal suole console, una mossa forse anche fatta per contrastare il fenomeno dei bagarini, soprattutto nel periodo natalizio. Leggi altro...

Advertising

GameXperienceIT : PS5 verrà venduta direttamente dal sito PlayStation per Natale, solo negli USA - tuttoteKit : Call of Duty: Vanguard, ecco quando verrà svelata la modalità Zombies #CallOfDutyVanguard #PC #PS4 #PS5… - IntrinsicGames : RT @GameXperienceIT: Grosso remake per PS5 verrà svelato a Natale, secondo una cantante che ci ha lavorato - alfredopacino47 : RT @GameXperienceIT: Grosso remake per PS5 verrà svelato a Natale, secondo una cantante che ci ha lavorato - GameXperienceIT : Grosso remake per PS5 verrà svelato a Natale, secondo una cantante che ci ha lavorato -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 verrà Dove vedere Lazio - Inter in TV e streaming Il match verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN e può essere visibile su Smart tv ... ad una console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o dispositivi come ...

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles - Recensione (in corso) Demon Slayer: The Hinokami Chronicles sarà disponibile dal 15 ottobre su PS4, PS5, Xbox Series S/X, ... dato che ogni offesa dei nemici verrà preceduto da un segnale visivo indicante il range dell'...

Un nuovo gioco PS5 o un remake PlayStation verrà annunciato da Sony a dicembre? Everyeye Videogiochi Il matchtrasmesso in diretta esclusiva da DAZN e può essere visibile su Smart tv ... ad una console PlayStation (PS4 e) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o dispositivi come ...Demon Slayer: The Hinokami Chronicles sarà disponibile dal 15 ottobre su PS4,, Xbox Series S/X, ... dato che ogni offesa dei nemicipreceduto da un segnale visivo indicante il range dell'...