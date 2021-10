Paul McCartney e l’eterna faida con gli Stones | Sono una cover band blues

Advertising

mmircoo : 'Grazie [Macca], bombardaci Parma.' Paul McCartney dice che i Rolling Stones erano «una band di cover blues»… - radiokemonia : Stai ascoltando: Stevie Wonder, Paul McCartney-Ebony & Ivory (Album Version) La musica anni 80 solo su… - radiokemonia : Stai ascoltando: Paul McCartney-Ebony And Ivory (Remixed 2015) La musica anni 80 solo su - Takochan00 : Abbiamo preso i biglietti per un concerto che si terrà a giugno. Sto lanciando tutte le macumbe possibili perché se… - infoitcultura : Paul McCartney lancia una frecciatina ai Rolling Stones in una recente intervista -

Ultime Notizie dalla rete : Paul McCartney

Corriere della Sera

La storica rivalità tra le due band non sembra mai affievolirsi mai. A innescare un nuovo capitolo della saga tra Rolling Stones e Beatles era stato, 79 anni, il quale aveva detto : "Non so se lo posso dire ma i Rolling Stones non sono altro che una band che suona cover di blues". A rispondere per le rime con ironia, è stato il ..."Sgt Pepper" era ormai storia, e sarebbe stato leggenda, e nella testa dic'era un solo modo per serrare le fila e ritrovare la magia dissipata: tornare alle basi. Nacque così il ...A rispondere per le rime con ironia, è stato il frontman della band di “Brown sugar”, Mick Jagger, che dal palco del SoFi Stadium di Los Angeles ha detto: "Paul McCartney è ...In una recente intervista rilasciata per il New York Post, l’ex membro dei Beatles ha definito i Rolling Stones come una cover band di blues. “Non sono sicuro di doverlo dire, ma sono una cover band b ...