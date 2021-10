Norvegia: strage con arco e frecce 5 morti e 2 feriti, incerto il movente (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un cittadino danese di 37 anni è stato arrestato dopo aver ucciso cinque persone e ferite altre due in un attacco a Kongsberg, a 80 km da Oslo. Ancora mistero sul movente, la polizia non esclude il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un cittadino danese di 37 anni è stato arrestato dopo aver ucciso cinque persone e ferite altre due in un attacco a Kongsberg, a 80 km da Oslo. Ancora mistero sul, la polizia non esclude il ...

Ultime Notizie dalla rete : Norvegia strage Norvegia: strage con arco e frecce 5 morti e 2 feriti, incerto il movente Un cittadino danese di 37 anni è stato arrestato dopo aver ucciso cinque persone e ferite altre due in un attacco a Kongsberg, a 80 km da Oslo. Ancora mistero sul movente, la polizia non esclude il ...

Norvegia: fa strage di passanti uccidendoli con arco e frecce Un uomo ha fatto strage ieri sera a Kongsberg, nel sud - est della Norvegia : armato di arco e frecce, ha iniziato a prendere di mira i passanti in diverse zone della cittadina.

