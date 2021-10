Norvegia | killer con arco e frecce “si era convertito all’Islam”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 37enne di nazionalità danese sospettato di avere ucciso ieri a Kongsberg, in, concinque persone si era. Lo ha riferito la polizia norvegese in una conferenza stampa di cui danno conto i media locali. In passato, ha detto ancora la polizia, c’erano state segnalazioni riguardo alla preoccupazione che l’uomo potesse essersi radicalizzato. L’uomo avrebbe agito da solo, mentre non sono ancora state chiarite le motivazioni del suo gesto. L’ultima segnalazione risalirebbe all’anno scorso. L’uomo, ha riferito un esponente della polizia all’emittente TV2, era stato più volte in contatto con il servizio sanitario norvegese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Attacco con arco e frecce in Norvegia: l'identità del presunto killer. E nelle scorse ore, dopo l'arresto dell'uomo ritenuto autore dell'assalto, la polizia ne avrebbe reso nota l'identità. Si ...Il 37enne di nazionalità danese sospettato di avere ucciso ieri a Kongsberg, in Norvegia, con arco e frecce cinque persone si era convertito all'Islam. Lo ha riferito la polizia norvegese in una confe ...Le autorità che investigano sulla sulla strage nella cittadina nel sud-est della Norvegia non escludono l'atto di terrorismo ...