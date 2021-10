No Green Pass, a Napoli circa 300 sfilano dal lungomare alla Regione (Di giovedì 14 ottobre 2021) circa 300 manifestanti "No Green Pass" hanno manifestato a Napoli da piazza Vittoria, sfilando in fiaccolata sul lungomare e giungendo davanti a Palazzo Santa Lucia, sede... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 ottobre 2021)300 manifestanti "No" hanno manifestato ada piazza Vittoria, sfilando in fiaccolata sule giungendo davanti a Palazzo Santa Lucia, sede...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - CasaliGiul : RT @anubi_matt: CONTRO LA DITTATURA DEL AZIENDALE Aboliamo il badge CONTRO LA DITTATURA DEL CODICE DELLA STRADA Aboliamo la patente… - ErNinja7 : @EnricoLetta AL RIFIUTO DEL GREEN PASS -