Navalny | corte impone un anno limitazioni libertà a Vasilieva

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Navalny corte

ANSA Nuova Europa

Quel giorno in diverse città della Russia si sono svolte manifestazioni contro la detenzione di. Secondo la testata online Meduza, Vasilieva non potrà lasciare Mosca e inoltre le sarà vietato ...In più, ieri l'avvocato generale delladi giustizia Ue ha dato un parere che va a favore ... Neppure l'opposizione interna tedesca, assai viva dopo l'avvelenamento di, frena la strategia ...Un tribunale di Mosca ha imposto un anno di limitazioni della libertà a Anastasia Vasilieva, medico di fiducia dell'oppositore russo in carcere Alexei Navalny e a capo del sindacato "Alleanza dei Medi ...