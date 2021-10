Napoli, Petagna va ko: contrattura all'adduttore (Di giovedì 14 ottobre 2021) Stop per Andrea Petagna . Al termine dell'allenamento di mercoledì, l'attaccante del Napoli ha accusato una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra e nella giornata di oggi ha svolto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Stop per Andrea. Al termine dell'allenamento di mercoledì, l'attaccante delha accusato unaal muscololungo di sinistra e nella giornata di oggi ha svolto ...

