Motocross | tutti contro Jeffrey Herlings a intu Xanadú-Arroyomolinos in MXGP Tony Cairoli ci riprova

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Incessante. Il Mondiale 2021 diprosegue senza soluzione di continuità in un calendario ricco di eventi che non dà respiro ai centauri. Dopo la Francia è la volta della Spagna, con i 1720 metri della pista di. Il Circus del cross si esibirà sul tracciato iberico e l’incertezza regna sovrana. Nella classe regina, lacomanda le fila, ma il suo vantaggio nei confronti degli inseguitori non è confortante. “L’olandese volante” può contare su un margine di 6 lunghezze sul francese Romain Febvre e di 10 sul campione in carica Tim Gajser. Tuttavia, se si va guardare il rendimento di, il neerlandese negli ultimi sette weekend iridati ha vinto sette manche ed è giunto quattro volte secondo. Un ...

... al termine della quale tutti felici si sono incontrati sopra e sotto al podio, con le divise delle proprie regioni. Il trofeo delle Regioni Alberto Morresi va alla regione Lombardia, i ...