Milan | Mirante | «Trattativa lampo | non potevo non accettare»

Il neo portiere del Milan Antonio Mirante ha rilasciato una lunga intervista di presentazione ai microfoni di Milan TV, ecco le parole del nuovo giocatore rossonero: Trattativa lampo – «È stata una trattativa lampo. Spero che Mike Maignan recuperi presto. Io sono molto contento di questa nuova avventura. Non potevo non accettare il Milan. Spero di portare non solo esperienza ma tanta umanità, anche se da fuori ho potuto già notare che questo spogliatoio è a livelli altissimi. È una squadra che da l'impressione di avere un grande entusiasmo, di essere sempre positiva e ...

