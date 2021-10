Malagò in visita al Viola Park | «La Fiorentina ha finalmente una casa»

Leggi su footdata

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Sono sconvolto dall’importanza del progetto, è il più importante che c’è oggi in Italia in questo settore”. Ospite della dirigenza gigliata alil Presidente del Coni Giovanni. Guidato nel sopralluogo dal DG Joe Barone, il numero uno dello sport italiano ha potuto conoscere nel dettaglio il progetto che sta sorgendo giorno dopo giorno a Bagno a Ripoli. “laha una, una scelta giusta e doverosa. I calciatori grazie a questa struttura avranno uno stimolo in più per venire a Firenze e vestire la maglia. Questo è stato un anno straordinario per tutto lo sport”, ha aggiunto il numero 1 dello sport italiano ai canali social del club