Lutto a Mediaset, muore il giornalista del TG5 Gianluigi Gualtieri: l’annuncio (Di giovedì 14 ottobre 2021) La giornata è cominciata con un triste annuncio da parte di Mediaset. Tutti i protagonisti della rete, infatti, hanno subito un grave Lutto in quanto è venuto a mancare il giornalista Gianluigi Gualtieri. L’argomento è stato trattato sia durante le edizioni mattutine del TG5 sia sui social. Specie il direttore del telegiornale di Canale 5 Clemente Mimun ha pubblicato un tweet davvero toccante. Com’è morto Gianluigi Gualtieri Oggi giovedì 14 ottobre si è spento Gianluigi Gualtieri, giornalista e conduttore Mediaset molto amato e rispettato. Il defunto aveva solo 59 anni e la morte è avvenuta a seguito di un lungo periodo di malattia. Il giornalista lascia due figli e moltissimi ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 14 ottobre 2021) La giornata è cominciata con un triste annuncio da parte di. Tutti i protagonisti della rete, infatti, hanno subito un gravein quanto è venuto a mancare il. L’argomento è stato trattato sia durante le edizioni mattutine del TG5 sia sui social. Specie il direttore del telegiornale di Canale 5 Clemente Mimun ha pubblicato un tweet davvero toccante. Com’è mortoOggi giovedì 14 ottobre si è spentoe conduttoremolto amato e rispettato. Il defunto aveva solo 59 anni e la morte è avvenuta a seguito di un lungo periodo di malattia. Illascia due figli e moltissimi ...

