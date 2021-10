Lulù Selassié ci riprova con Manuel e scoppia a piangere: “Vuoi riavvicinarti a me?” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lunedì scorso Manuel Bortuzzo ha definitivamente chiuso il flirt che aveva con Lulù Selassié. La principessa non sembrava aver compreso le parole del coinquilino e così è intervenuto anche Alfonso Signorini, che è stato chiarissimo: “Non gli interessi, non voglio che ti faccia castelli in aria“. A distanza di 48 ore però la gieffina si è riavvicinata a Manuel. Ieri Lulù Selassié è andata nella camera privata del ragazzo e gli ha confessato di soffrire per questa “lontananza” che si è creata. “Vorrei capire fin dove posso andare. Cioè, se voglio abbracciarti vorrei essere libera di farlo senza pensarci. Come adesso, ho bisogno di un abbraccio. Scusami se sto piangendo, ma per me gli abbracci sono tanto emozionanti. Che dici amore? Mi fai emozionare, perché queste sono cose che vorrei ... Leggi su biccy (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lunedì scorsoBortuzzo ha definitivamente chiuso il flirt che aveva con. La principessa non sembrava aver compreso le parole del coinquilino e così è intervenuto anche Alfonso Signorini, che è stato chiarissimo: “Non gli interessi, non voglio che ti faccia castelli in aria“. A distanza di 48 ore però la gieffina si è riavvicinata a. Ieriè andata nella camera privata del ragazzo e gli ha confessato di soffrire per questa “lontananza” che si è creata. “Vorrei capire fin dove posso andare. Cioè, se voglio abbracciarti vorrei essere libera di farlo senza pensarci. Come adesso, ho bisogno di un abbraccio. Scusami se sto piangendo, ma per me gli abbracci sono tanto emozionanti. Che dici amore? Mi fai emozionare, perché queste sono cose che vorrei ...

