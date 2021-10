L' offensiva cinese | - MG | una wagon compatta e una citycar per l1% del mercato Italia in tre anni

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Siamo qui per restare. Non per metterci alla prova, non per fare un tentativo e se non riesce facciamo i bagagli e torniamo a casa. Ci stiamo assumendo un impegno a lungo termine con i mercati europei. Lo ha detto il ceo della MG Europa, Matt Lei, in un incontro informale con la stampana il 13 ottobre. La MG, di proprietà dellaSaic, ha già a listino indue modelli, l'ibrida EHS e l'elettrica ZS, e sta per lanciare la Suv a batteria Marvel R, mentre nel 2022 introdurrà la5, che avrà prezzi competitivi, promettono i dirigenti della giovane filialena. Vantaggio tecnologico. Ileuropeo è il più difficile e competitivo al mondo, e Matt Lei lo sa bene. Ma si fa forte dell'esperienza che la Casa ha maturato in lunghi ...