L'estremista di destra Zemmour cresce nei sondaggi: avrebbe voluto il Nord Italia in Francia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Eric Zemmour, giornalista, saggista e polemista francese che continua a crescere in tutti sondaggi sul primo turno delle elezioni presidenziali del 2022, nonostante non abbia ancora annunciato la ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021) Eric, giornalista, saggista e polemista francese che continua are in tuttisul primo turno delle elezioni presidenziali del 2022, nonostante non abbia ancora annunciato la ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'I toni di #Meloni e #Salvini sono toni divisivi che creano solo odio per avere dei consensi, c'è una destra mol… - fabiochiusi : Scrive Massimo Franco, dando un colpo al cerchio e uno alla botte, che “la polemica su una destra nostalgica (lol,… - globalistIT : - AristarcoScann1 : RT @CinziaMad: “C'è una destra molto estremista, per me è giusto che ci sia la destra ma non deve essere pericolosa come quella che sembra… - CinziaMad : “C'è una destra molto estremista, per me è giusto che ci sia la destra ma non deve essere pericolosa come quella ch… -