La mamma di Valeria Solesin ai terroristi: "Cosa sono per voi quei 130 morti?" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Luciana Milani ha parlato direttamente agli attentatori. Nell’aula di Parigi dove si sta tenendo il processo relativo ai 6 attentati che tra il 13 e il 14 novembre 2015 sconvolsero la Francia, ha preso parola anche la mamma di Valeria Solesin, la 28enne veneta uccisa all’interno del Bataclan.Si legge sul Corriere della sera: “Cosa rappresentano per loro questi 130 morti, i morti che noi piangiamo e che per motivi a noi misteriosi sono diventati il loro bersaglio? Chiedo agli imputati di rispondere ed esprimere il loro pensiero. Ho sentito dire da uno degli imputati (Salah Abdeslam ndr) che l’uccisione di 130 persone non ha niente di personale questa allocuzione così banale e convenzionale mi ha fatto pensare. È rivelatrice di un pensiero più profondo e netto. Per loro ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Luciana Milani ha parlato direttamente agli attentatori. Nell’aula di Parigi dove si sta tenendo il processo relativo ai 6 attentati che tra il 13 e il 14 novembre 2015 sconvolsero la Francia, ha preso parola anche ladi, la 28enne veneta uccisa all’interno del Bataclan.Si legge sul Corriere della sera: “rappresentano per loro questi 130, iche noi piangiamo e che per motivi a noi misteriosidiventati il loro bersaglio? Chiedo agli imputati di rispondere ed esprimere il loro pensiero. Ho sentito dire da uno degli imputati (Salah Abdeslam ndr) che l’uccisione di 130 persone non ha niente di personale questa allocuzione così banale e convenzionale mi ha fatto pensare. È rivelatrice di un pensiero più profondo e netto. Per loro ...

