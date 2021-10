Incidenti di bellezza | quali sono i nomi dei dottori protagonisti del programma?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 14 ottobre 2021)diè uno dei tanti programmi di Real Time molto popolari, riproposto dopo le fortunate stagioni del 2014 e del 2015. La trasmissione affronta le conseguenze a cui devono far fronte alcune persone che hanno subito un intervento sbagliato. In particolare, vengono narrate le vicende di uomini e donne che hanno subito danni in seguito a trattamenti estetici: non solo operazioni sbagliate, quindi, ma anche tinte errate o problemi con il botulino. I pazienti non posche rivolgersi al team di medici esperti di “di”, che metteranno in campo tutta la loro esperienza e conoscenza in fatto di cosmesi per proporre agli interessati dei rimedi efficaci. Ogni episodio dura circa 50 minuti. Ma chi...