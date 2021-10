Incendio di Airola, ecco i primi risultati delle analisi dell’Arpac (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAirola – È entrato in funzione nella serata di ieri il campionatore ad alti volumi di aria che i tecnici del dipartimento Arpac di Benevento hanno posizionato nei pressi del sito colpito da un rilevante Incendio nell’area industriale di Airola. I dati del monitoraggio delle diossine disperse in atmosfera verranno diffusi non appena disponibili. Si rimanda al precedente comunicato per un riepilogo delle attività svolte dall’Agenzia ambientale ieri, nelle ore immediatamente successive all’avvio dell’Incendio (https://www.arpacampania.it/-/Incendio-Airola-bn-intervento-arpac-per-valutare-effetti-ambientali). Stamattina la direzione tecnica dell’Agenzia (UOC Reti di monitoraggio e Centro meteorologico e climatologico) ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– È entrato in funzione nella serata di ieri il campionatore ad alti volumi di aria che i tecnici del dipartimento Arpac di Benevento hanno posizionato nei pressi del sito colpito da un rilevantenell’area industriale di. I dati del monitoraggiodiossine disperse in atmosfera verranno diffusi non appena disponibili. Si rimanda al precedente comunicato per un riepilogoattività svolte dall’Agenzia ambientale ieri, nelle ore immediatamente successive all’avvio dell’(https://www.arpacampania.it/-/-bn-intervento-arpac-per-valutare-effetti-ambientali). Stamattina la direzione tecnica dell’Agenzia (UOC Reti di monitoraggio e Centro meteorologico e climatologico) ha ...

