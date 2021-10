In Libano tornano i venti della guerra civile

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Come i vulcani anche i conflitti civili insi risvegliano ciclicamente; la crisi sociale ed economica, l’impasse di natura politica, la corruzione dilagante, la povertà prevalente, i conflitti regionali ai confini permanenti affliggono la terra dei cedri e la fanno ripiombare nuovamente nell’incubo di una nuovaintestina, tutti contro tutti. Lasi è materializzata nuovamente una mattina d’ottobre del 2021, cecchini dai tetti, armi automatiche per le strade , carri armati dell’esercito mentre sulle arteriecapitale continuava imperterrito il viavai delle macchine e i bambini nelle classi venivano fatti inginocchiare per terra per evitare il rischio di pallottole vaganti. La miccia è stata accesa dai movimenti sciiti di amal ed hiz’bullah. Un corteo marcia verso il ...

Tornando ai fatti, in uno dei video si vedono i manifestanti che sembrano urlare indignati mentre si sentono degli spari in sottofondo, presumibilmente sparati da un cecchino. Disparos en una protesta ...
Questa è stata solo l'ultima manifestazione di una crisi che ormai sta durando da due anni e che ha messo in ginocchio tutto il paese. La lira libanese ha perso il 90% del suo valore, gli ospedali son ...