Il virus diffuso dai vaccinati che si infettano è meno contagioso C’è la prova

(Di giovedì 14 ottobre 2021) C’è una curva a cui dovremmo prestare particolare attenzione, nel dibattere dell’utilità della vaccinazione. È una curva pubblicata in un lavoro, per ora ancora in fase di preprint, da un gruppo di ricercatori olandese. Questi ricercatori hanno analizzato le caratteristiche virologiche di 161 casi di reinfezione post-vaccinale occorsi in Olanda in una popolazione di 24.706 sanitari, utilizzando la Pcr (proteina C-reattiva) per determinare il ceppo e la quantità delnei tamponi naso-faringei e quindindo a coltivare ila partire dai campioni ottenuti dai soggetti infetti. Innanzitutto, come ci si poteva aspettare, le infezioni nei soggetti, come in un gruppo di controllo non vaccinato, sono risultate dominate dalla variante Delta del, quella ...