Il naufragio del sistema produttivo | il lavoro diminuisce anche se il Pil avanza

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il fondo monetario internazionale valuta in maniera positiva più di quanto previsto il prodotto interno lordo del nostro Paese, stimandolo quasi al 6%. Nello stesso tempo attesta che il disavanzo dello Stato. Costituiamo la nazione che sta risolvendo con positività superiore la crisi. Sembrerebbe che sia dal punto di vista della salute pubblica sia dal punto di vista della ripresa economica siamo nel percorso migliore . Disgraziatamente accanto a queste proposizioni ve ne è una dissolutiva e che costituisce il punto didei sistemi produttivi odierni. Si tratta di una contraddizione poco avvertita o non volutamente avvertita o addirittura falsata, questa: l’aumento del prodotto non corrisponde all’aumento dell’occupazione ed infatti l’occupazione scemerà nel 2021 e ancor di più nel 2022 superando l’11%. È un paradosso drammatico ...