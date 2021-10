Il “Corriere” dedica mezza pagina al libro sul “senso della vita”, scritto dalla fidanzata di Di Maio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Guai a qualificare le donne come “compagne di”, ma se serve per avere mezza pagina sul primo quotidiano d’Italia, scatta subito la deroga. La fidanzata in questione si chiama Virginia Saba, compagna del ministro degli Esteri Luigi Di Maio dal 2019. Oggi, il Corriere, le riserva uno spazio “carino e coccoloso” (la intervista la penna rosa Candida Morvillo) per la presentazione di un libro (uscito tre mesi fa) vergato dalla stessa Virginia Saba. Il libro si intitola “Il suono della bellezza. Note di vita e filosofia” (IF Press, 208 pagine, 12 euro). Fortunata l’autrice, che a 38 anni, ha già scoperto il “senso della vita”, forte degli studi, ancora in corso, alla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Guai a qualificare le donne come “compagne di”, ma se serve per averesul primo quotidiano d’Italia, scatta subito la deroga. Lain questione si chiama Virginia Saba, compagna del ministro degli Esteri Luigi Didal 2019. Oggi, il, le riserva uno spazio “carino e coccoloso” (la intervista la penna rosa Candida Morvillo) per la presentazione di un(uscito tre mesi fa) vergatostessa Virginia Saba. Ilsi intitola “Il suonobellezza. Note die filosofia” (IF Press, 208 pagine, 12 euro). Fortunata l’autrice, che a 38 anni, ha già scoperto il “”, forte degli studi, ancora in corso, alla ...

