Green pass:Letta,tampone gratis è come condono per evasori (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Il tampone gratuito è come il condono per chi non paga le tasse. Noi siamo contro questa logica. Deve essere premiato chi è fedele, chi paga le tasse e chi si è vaccinato". Lo ha detto Enrico Letta, ...

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Specialone631 : RT @Corriere: Green pass, autotrasportatori e portuali in sciopero: «Venerdì blocchiamo il Paese» - BPTrading_GS : RT @AlRobecchi: Ma in un paese tra i più vaccinati del mondo, dove il lavoro già è messo malissimo, era davvero il caso di imporre il green… -