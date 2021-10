Green pass: in un giorno scaricati 563mila certificati (Di giovedì 14 ottobre 2021) In un solo giorno sono stati emessi 563.186 Green pass, la maggior parte dei quali - 369.415 - in seguito ad un tampone. Il dato, relativo al 13 ottobre, è pubblicato sulla piattaforma del governo dalla quale è possibile scaricare il pass e dalla quale emerge che complessivamente sono stati scaricati dagli italiani poco più di 98 milioni di certificati. Le tabelle indicano anche quali sono i canali con i quali i cittadini hanno scaricato o visualizzato il pass: la app ‘Io’ è stata la più utilizzata, complessivamente 871.791 volte, seguita dal sistema Spid e Carta d’identità elettronica (279.735) e dalla tessera sanitaria (267.347). Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) In un solosono stati emessi 563.186, la maggior parte dei quali - 369.415 - in seguito ad un tampone. Il dato, relativo al 13 ottobre, è pubblicato sulla piattaforma del governo dalla quale è possibile scaricare ile dalla quale emerge che complessivamente sono statidagli italiani poco più di 98 milioni di. Le tabelle indicano anche quali sono i canali con i quali i cittadini hanno scaricato o visualizzato il: la app ‘Io’ è stata la più utilizzata, complessivamente 871.791 volte, seguita dal sistema Spid e Carta d’identità elettronica (279.735) e dalla tessera sanitaria (267.347).

