Green pass, a Roma caos alla Gentilini: 'Tanti irriducibili ma salveremo i biscotti' (Di giovedì 14 ottobre 2021) è caos nella storica azienda di biscotti , a . La giornata del 15 ottobre si preannuncia infatti difficile a causa di un certo numero di lavoratori sprovvisti di certificazione verde, che rifiutano ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) ènella storica azienda di, a . La giornata del 15 ottobre si preannuncia infatti difficile a causa di un certo numero di lavoratori sprovvisti di certificazione verde, che rifiutano ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - MurgiaClaudia : RT @NicolaPorro: “Sono il sindaco di tutti. Anche dei no vax”. Leggete cosa ci ha detto il primo cittadino di Cagliari…???? - Diego_Bruno80 : RT @NicolaPorro: ??Questo dimostra che il #greenpass non serve a fermare il virus. Da non credere: è scritto in un atto ufficiale. Leggete… -