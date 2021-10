Grande Fratello Vip 6, c'è Fabrizio Corona dietro il video della fidanzata di Gianmaria Antinolfi? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Fabrizio Corona sembra essere lo storyteller di alcune delle dinamiche viste in questi giorni al Grande Fratello Vip 6, come il messaggio della fidanzata di Gianmaria Antinolfi. dietro ad alcune storie che il Grande Fratello Vip 6 sta raccontando ci sarebbe la regia di Fabrizio Corona. In particolare l'ex fotografo sembra essere legato a filo doppio ad almeno tre concorrenti: Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, nonché a Greta Giulia Mastroianni, attuale compagna dell'imprenditore napoletano. A credere che i reality non seguano un canovaccio preparato dagli autori sono rimasti in pochi, ormai a chi guarda questo tipo di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021)sembra essere lo storyteller di alcune delle dinamiche viste in questi giorni alVip 6, come il messaggiodiad alcune storie che ilVip 6 sta raccontando ci sarebbe la regia di. In particolare l'ex fotografo sembra essere legato a filo doppio ad almeno tre concorrenti: Soleil Sorge, Sophie Codegoni e, nonché a Greta Giulia Mastroianni, attuale compagna dell'imprenditore napoletano. A credere che i reality non seguano un canovaccio preparato dagli autori sono rimasti in pochi, ormai a chi guarda questo tipo di ...

