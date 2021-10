Giustizia, al via venerdì a Napoli la due giorni promossa da Magistratura Indipendente (Di giovedì 14 ottobre 2021) venerdì 15 e sabato 16 ottobre Napoli ospiterà la due giorni “Le riforme della Giustizia. La cultura della giurisdizione: il fine può giustificare i mezzi?”, organizzata da Magistratura Indipendente. Il convegno, articolato in una serie di tavole rotonde, sarà ospitato negli spazi della Fondazione Premio Napoli a Palazzo Reale. Al centro dei dibattiti la Riforma della Giustizia in discussione al Parlamento e prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). I lavori inizieranno venerdì 15 ottobre, alle ore 15, con i saluti istituzionali di Luisa Napolitano, presidente di Magistratura Indipendente; Giuseppe De Carolis di Prossedi, presidente Corte Appello ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 ottobre 2021)15 e sabato 16 ottobreospiterà la due“Le riforme della. La cultura della giurisdizione: il fine può giustificare i mezzi?”, organizzata da. Il convegno, articolato in una serie di tavole rotonde, sarà ospitato negli spazi della Fondazione Premioa Palazzo Reale. Al centro dei dibattiti la Riforma dellain discussione al Parlamento e prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). I lavori inizieranno15 ottobre, alle ore 15, con i saluti istituzionali di Luisatano, presidente di; Giuseppe De Carolis di Prossedi, presidente Corte Appello ...

