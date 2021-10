Gigi Proietti | il ricordo di Marco Giallini | “Rispondeva così ai miei messaggi”

Leggi su ck12

(Di giovedì 14 ottobre 2021)hanno lavorato insieme nell’ultimo film del grande mattatore: l’ironia di sempre sul set(foto Facebook Rome Information)In occasione della 16esima Festa del Cinema di Roma ieri è stata presentata in pre-apertura quello che purtroppo sarà ricordato come l’ultimo film di, Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone. Il coprotagonista è, un attore che come tanti romani e non è cresciuto con il gigante del cinema italiano (anche se in realtàsi è dedicato molto più a teatro), ed ha avuto poi l’onore di lavorare con lui. Il film sarà disponibile nelle sale dal 3 ...