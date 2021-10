Giallo a Macerata | 25enne inglese sequestrato e liberato con blitz carabinieri

(Di giovedì 14 ottobre 2021) È un rompicapo con molti pezzi ancora mancanti il misterioso sequestro di unavvenuto a Monte San Giusto, un piccolo centro in provincia di. Responsabili del rapimento sarebbero quattro coetanei, tre uomini e una ragazza, due italiani e due stranieri, tutti incensurati e ora arrestati. Il giovane, appartenente ad una famiglia britannica facoltosa, è statomercoledì pomeriggio con undeidel Ros, del comando provinciale die della stazione locale. La notizia però è stata diffusa nella giornata di giovedì.Segregato in un appartamentoIl ragazzo è stato trovato dai militari in un appartamento in una palazzina, subito fuori le mura del centro storico di: un immobile tranquillo abitato ...

... subito fuori le mura del centro storico di: un immobile tranquillo abitato ... Un altroin questo rapimento dai tanti contorni oscuri è quelòlo del riscatto: i rapitori, secondo qunato ......unancora tutto da dipanare, il rapimento di un giovane inglese liberato ieri pomeriggio dopo un blitz dei carabinieri in un appartamento nel paese di ottomila anime in provincia di. ...E’ un rompicapo con molti pezzi ancora mancanti il misterioso sequestro di un 25enne inglese avvenuto a Monte San Giusto, un piccolo centro in provincia di Macerata. Responsabili del rapimento sarebbe ...Molti gli aspetti ancora da chiarire: il giovane era in vacanza in Italia da mesi e per lui sarebbe stato chiesto un riscatto di soli 7.000 euro. È stata un'operazione lampo, durata meno 36 ore, avvia ...