Giallini con Proietti nel suo ultimo film: 'Gigi era già malato ma sul set dava sempre tutto' (Di giovedì 14 ottobre 2021) 'Abito ancora in via di guarigione. Mi mancano le nostre risate'. Così Gigi Proietti rispondeva a un messaggio in cui Marco Giallini, suo compagno di set sul film Io sono Babbo Natale, gli chiedeva ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) 'Abito ancora in via di guarigione. Mi mancano le nostre risate'. Cosìrispondeva a un messaggio in cui Marco, suo compagno di set sulIo sono Babbo Natale, gli chiedeva ...

Advertising

infoitcultura : Io sono Babbo Natale, l’ultimo film con Gigi Proietti. Marco Giallini: “Un privilegio lavorarci… - SpettacoloMania : #IoSonoBabboNatale Presentato in pre apertura al @romacinemafest l'ultimo film di #GigiProietti con @marcogiallini,… - LLPI4_ : RT @cinematografoIT: Gigi Proietti è il protagonista di #IoSonoBabboNatale, presentato in preapertura a #RomaFF16. Con Marco Giallini: 'Ho… - cinematografoIT : Gigi Proietti è il protagonista di #IoSonoBabboNatale, presentato in preapertura a #RomaFF16. Con Marco Giallini: '… - Italia_Notizie : Io sono Babbo Natale, l’ultimo film con Gigi Proietti. Marco Giallini: “Un privilegio lavorarci insieme” -